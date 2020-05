Águilas cola blanca sorprenden por primera vez en 240 años

REINO UNIDO.- En medio del periodo de aislamiento impuesto en Reino Unido, por primera vez en 240 años se avistaron águilas cola blanca, la última vez que se vio esta especie fue en 1780.

La BBC informó que seis ejemplares de esta especie se reintrodujeron en la Isla Wight.

Due to the fantastic efforts of @RoyDennisWF & @SeaEagleEngland once extinct white-tailed eagles are back in UK skies. My @DailyMirror column shines a light on their project. Report your eagle sightings to https://t.co/6lZSU8YmC7 https://t.co/DpgbbDw5bG #birdsofprey #eagles