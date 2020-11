Joven de 22 años se opera para no tener hijos y su historia se vuelve viral

ARGENTINA.- El caso de Ailín Cubelo Naval ha generado un debate en redes sobre la maternidad, pues la joven, de 22 años, se operó para no tener hijos.

La joven tuvo que cambiar médico luego de que su ginecólogo se lo negara dos veces, hasta que finalmente pudo concretar la ligadura de trompas de Falopio.

¿Qué es la ligadura de trompas de Falopio?

La ligadura es un método anticonceptivo que, por lo general, eligen las mujeres cuando ya no quieren tener más hijos. En este caso, la joven dijo que ser madre no era su deseo, según declaraciones recogidas por el medio argentino Infobae.

“Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, expresó.

La joven dijo al medio citado que estaba en primaria cuando pensó en la maternidad por primera vez, "Éramos nenas de 8 o 9 años pensando en tener hijos”, reflexiona ella, quien es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.

"Para mucha gente, si tienes útero tenés que parir, es tu destino”, dijo.

Cuando Ailín entró a la secundaria se dio cuenta de que nunca quería tener hijos.

“¿Traer una persona más a este mundo así como está, a formar parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos?, ¿vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y con miedo de que haga algo si es varón?, ¿tener un hijo para dejar un legado? ¿Qué legado?”, le dijo a Infobae.

Era su decisión

La decisión de Ailín se volvió viral, pero no asombró a sus conocidos, pues enfatizan que la joven no tenía traumas y que tomó esta decisión por si sola. En busca de información, la joven encontró un grupo de Facebook y se enteró que la ligadura de trompas es un derecho garantizado por ley en Argentina desde 2006.

También acusó que muchos profesionales de la salud, como en su caso, se niegan a hacer esta cirugía.

En abril de 2019, con 21 años, Ailín llegó al ginecólogo y éste le respondió que volviera en siete meses, porque la veía muy chica. También le pidió una prueba psicológica que afirmara que estaba consciente de su decisión.

Te puede interesar: Tienda oferta computadora de 23 mil a 50 pesos por el Buen Fin

“Eso es totalmente ilegal. Me fui llorando del consultorio”, dijo la joven, cuya historia ha causado un debate, por la naturaleza del tema, pero que está muy convencida de que esta fue la mejor alternativa.

.- Con información de Infobae.