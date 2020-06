Airbnb: CEO admite la crisis, "perdimos 12 años en seis semanas"

Brian Chesky, el CEO de Airbnb, admitió en una entrevista que el futuro de la compañía es incierto, pues las pérdidas que causó la pandemia de Covid-19 en el mundo son incalculables.

"We spent 12 years building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of 4-6 weeks," says Airbnb CEO Brian Chesky. "Travel as we knew it is over. It doesn't mean travel is over, just the travel we knew is over, and it's never coming back."@cnbc @dee_bosa pic.twitter.com/BLjb9HH2Pe