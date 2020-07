Al borde del llanto, director de la OMS suplica unidad ante el Covid (vídeo)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio un mensaje entre lágrimas pidiendo unidad ante la pandemia, que es desde su óptica una prueba de “solidaridad global y liderazgo global”.

“Mis amigos, no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia como un mundo dividido. El virus prospera en la división pero se frustra cuando nos unimos”, afirmó tras la separación de Estados Unidos de la OMS.

“Este es un momento para la autorreflexión, para mirar el mundo en que vivimos y para encontrar formas de fortalecer nuestra colaboración a medida que trabajamos juntos para salvar vidas y controlar esta pandemia”, ya que, a continuado, “juntos, ahora tenemos una oportunidad única en la generación para demostrarnos mutuamente que podemos ser mayores que la suma de nuestras partes”.

Tedros recalcó que la pandemia ha llegado casi a todo el mundo y le ha recordado a las naciones que la enfermedad no conoce de fronteras. Asimismo, advirtió que la situación actual dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de salud.

