Al menos 10 muertos, el saldo de un avión que se estrelló en Texas

WASHINGTON.- Al menos diez personas resultaron muertas al estrellarse un pequeño avión bimotor cuando despegaba del aeropuerto de la localidad de Addison, al norte de Dallas (Texas), informaron las autoridades.

El aparato, un Beechcraft King Air BE350, con capacidad para nueve pasajeros (además del piloto) se estrelló por la mañana contra un hangar cuando realizaba la maniobra de despegue, dijo la directora de comunicación pública de Addison, Mary Rosenbleeth.

Los equipos de rescate acudieron inmediatamente al lugar del siniestro, mientras los bomberos apagaron un incendio que se declaró en el hangar, que quedó carbonizado.

Según la Administración Federal de Aviación, nadie se encontraba dentro del hangar cuando el aparato se estrelló contra él, y todas las víctimas responden a quienes se encontraban en el bimotor, ninguna de las cuales sobrevivió.

Al estrellarse el aeroplano, el aparato estalló en llamas y pese a que el incendio fue sofocado rápidamente, el hangar quedó casi totalmente destruido, saliendo una negra columna de humo de su tejado.

Hearing this is an airplane I am familiar with out of Chicago that crashed in Addison, Texas just now. I truly hope not. They are a good group of people. pic.twitter.com/kkfaPQ1Faq