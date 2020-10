Al no conseguir cita, hombre se embriaga y se saca los dientes

INGLATERRA.-Un residente de la ciudad de Portsmouth se quitó él mismo dos dientes con un alicate porque no soportaba el dolor y no logró conseguir una cita con el dentista por la pandemia de Covid.

El medio Daily Mail informó que Chris Savage, de 42 años, narró que sufrió un dolor insoportable y que llamó a más de 20 consultorios sin respuesta.

Finalmente, Chis se “anestesió” con ocho latas de cerveza y se sacó dos dientes.

"Terminé teniendo que emborracharme mucho la primera vez. Nadie quiere quitarse parte de su propio rostro con unas pinzas y sin analgésico reales", relató al medio citado. Savage también explicó que perdió su trabajo en el confinamiento y que no podía acudir a un consultorio privado, por lo que todos sus intentos fueron en consultorios públicos.

