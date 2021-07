Albañil propone matrimonio a su novia en obra en construcción: Viral (vídeo)

La propuesta desató los buenos deseos de internautas, quienes aplaudieron al albañil.

HONDURAS.— Las propuestas de matrimonio o las celebraciones en las que se le entrega el anillo de compromiso a la novia se han convertido en uno de los temas favoritos de internet, pues estos eventos suelen convertirse en momentos virales que desatan cientos de comentarios y reacciones.

En esta ocasión un joven albañil provocó los aplausos, pues a través de vídeo se dio a conocer la "original" pedida de mano que realizó en plena obra de construcción en la que trabaja.

En un vídeo e imágenes que publicadas en redes sociales se muestra como el albañil se arrodilló frente a su novia para entregarle un anillo. Pese al atípico escenario, la propuesta contó con mariachi y un gran ramo de rosas que provocaron que la novia llorara de alegría y emoción.

Luego de que el joven le preguntará si deseaba ser su esposa en un inmueble que estaba construyendo, la pareja originaria de Honduras se hizo viral pues internautas celebraron que la joven haya dicho que sí.

Esdras, deseaba pedirle matrimonio a su novia de modo especial, pero no contaba con dinero para poder lograrlo. Sin embargo, sus amigos decidieron apoyarlo con los gastos.

"Mi amigo me confesó: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo". "Todos le apoyamos para la propuesta", comentó un amigo del albañil de Honduras, quien compartió el vídeo de la propuesta de matrimonio.