Albergues llenos por los migrantes

Niños que viajan solos, problema que ha aumentado

TAPACHULA, Chiapas (El Universal).— Mujeres migrantes provenientes de Centroamérica que viajan con niños y menores no acompañados saturan los albergues de esta ciudad, ubicada a unos 45 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Olga Sánchez Martínez, premio nacional de Derechos Humanos y fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, dijo estar sorprendida con la llegada a México de niños y adolescentes no acompañados, así como de madres con menores lactando que huyen por situaciones de violencia y pobreza de países de Centroamérica, principalmente de Honduras.

“La migración ha cambiado, nunca se veía ese tema de los niños viajando solos. Tengo 30 años trabajando con migrantes y me quedé sorprendida que dos camiones del Instituto Nacional de Migración [INM] traían menores no acompañados hasta de dos años; quedé impactada, jamás había vivido una experiencia de una oleada de niños y adolescentes no acompañados”, expresó.

Olga Sánchez, quien durante 31 años ha dedicado su esfuerzo para alimentar, hospedar y curar a migrantes mutilados por el ferrocarril, dijo que en el albergue recibe a mujeres que vienen con tres o cuatro niños lactando y adolescentes, algunos enfermos debido a que durante el viaje no se alimentan o sufren las inclemencias del tiempo.

Mencionó que en algunos casos las madres no pueden mantener a sus hijos y los quieren regalar. Abundó que los migrantes están varados en esta ciudad, donde no tienen oportunidad de trabajar.

El albergue aloja un promedio de 450 a 500 extranjeros, de ellos más de 200 son niños y niñas en edad de lactancia y adolescentes, mujeres y hombres, a quienes provee de las tres comidas, atención médica y medicamentos.

Algunos migrantes, la mayoría de Honduras, llegaron por sí mismos a pedir alojamiento y otros fueron llevados por el INM, provenientes de las fronteras de Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila.

De un vistazo

Ardua labor

“Todos los días, desde hace 31 años, me levanto desde muy temprano para trabajar y mantener el albergue, dándole todo lo que necesita; es muy difícil, a veces no sé ni cómo se mantiene”, expresó Olga Sánchez, fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante.

Enfermos y sin dinero

En el albergue, varios niños, la mayoría en edad de lactancia, se encuentran enfermos de tos, gripa y fiebre, y sus madres no cuentan con dinero para comprar medicamentos.