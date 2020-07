Alcalde argentino plagió el discurso de la película Día de la Independencia

ARGENTINA.- En redes sociales circula un vídeo de un alcalde argentino que para celebrar el Día de la Independencia "se inspiró" el popular de discurso de una famosa película.

"Día de la Independencia" es una película estadounidense de 1996, que protagonizó Will Smith, acompañado de figuras como Jeff Goldblum y Bill Pullman, este último da vida al presidente que dio el famoso discurso patriótico, donde pedía no rendirse ante una invasión alien que acabaría con el mundo.

En la ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy, el alcalde Alejandro Torres encabezaba un acto para celebrar el 204° aniversario de la Independencia Argentina. Sin embargo, Torres leyó casi de manera textual el discurso de la película; cambiando a los extraterrestres por el nuevo coronavirus Covid-19.

En su discurso, el funcionario le pide a su pueblo que hay que "pelear", "no bajemos los brazos" y que "no hay que rendirse". Muy parecido a lo que el presidente de la película le dice a sus soldados.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

El discurso oficial, completo, fue compartido por el perfil de Facebook de la Municipalidad de El Carmen, pero tras la comparación con la película fue eliminado.