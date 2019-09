Alcalde de Río de Janeiro pide retirar cómic de Marvel por contenido gay

RÍO DE JANEIRO.- El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, ordenó retirar de la Bienal del Libro, que se lleva a cabo del 30 de agosto al 8 de septiembre, todos los ejemplares del cómic de Marvel, Los Vengadores: La cruzada de los niños, que muestra a dos superhéroes del mismo sexo besándose.

Crivella declaró mediante un vídeo en su cuenta oficial de Twitter, que exhortó a los organizadores de la bienal que el material y todos aquellos trabajos que muestren contenido explícito estuvieran fuera del encuentro, con la intención de proteger la integridad de los menores.

