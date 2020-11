¿Quién es Alejandro Mayorkas? Un latino en el gabinete de Biden

ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden recurrirá a un hispano veterano del Departamento de Seguridad Nacional para que dirija a la dependencia creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que fue reestructurada por el mandatario Donald Trump para llevar a cabo su estricta agenda migratoria y de aplicación de las leyes.

Biden anunció la nominación del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, quien fungió como subsecretario del Departamento Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante la presidencia de Barack Obama.

Mayorkas ha logrado hitos históricos.

En 1988, fue el fiscal más joven de la nación. Fue el cubano-estadounidense de mayor rango durante la presidencia de Obama y ayudó a negociar el primer memorándum de seguridad nacional de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba, su país natal.

De ser confirmado por el Senado, Mayorkas, que cumple 61 años el martes, sería el primer hispano y el primer inmigrante en dirigir el DHS. Expresó su emoción en un tuit luego de que se diera a conocer su nominación.

“Cuando era muy joven, Estados Unidos nos dio a mi familia y a mí un lugar para refugiarnos”, escribió. “Ahora, he sido nominado para el cargo de secretario del DHS y supervisar la protección de todos los estadounidenses y de aquellos que huyen de la persecución en búsqueda de una mejor vida para ellos mismos y sus familias”.

It is an honor to be nominated and entrusted by the President-elect to serve. It is no small task to lead the Department of Homeland Security, but I will work to restore faith in our institutions, and protect our security here at home.