Alerta de “serios problemas”

La UE insiste en solución viable para Irlanda

LONDRES (EFE).— El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, advirtió ayer que todavía quedan “serios problemas” por resolver antes de que Dublín pueda dar el visto bueno a un nuevo acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“Queremos encontrar una solución, queremos llegar a un acuerdo y facilitar que el Reino Unido deje la Unión de una forma ordenada y razonable, pero no podemos permitir que Irlanda sea el daño colateral en ese proceso”, dijo Coveney a la BBC Radio 4.

La Comisión Europea (CE) recalcó ayer que está abierta a examinar cualquier propuesta de Londres para evitar que se levante una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Coveney aseguró, sin embargo, que el gobierno británico no ha presentado por ahora un plan convincente que pueda servir de alternativa a la salvaguarda incluida en el pacto que firmó el pasado noviembre la ex primera ministra Theresa May.

“Existen serios problemas, porque el primer ministro británico (Boris Johnson) ha cambiado de opinión y reclama que se suprima una sección muy significativa del acuerdo de salida sin aportar ninguna propuesta seria para solventar los problemas”, afirmó el viceprimer ministro irlandés.

“Todo el mundo necesita una dosis de realidad”, afirmó Coveney al abordar los supuestos avances en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

La Comisión Europea confirmó el jueves que el Reino Unido ha enviado diversos documentos con propuestas sobre la salvaguarda irlandesa, después de que Bruselas marcara un ultimátum de 12 días para que el Reino Unido entregara por escrito los planes que había expresado en diversas reuniones.

Según el diario “The Guardian”, Londres ha exigido a la Comisión que esas propuestas se mantengan en secreto y no se distribuyan entre los representantes de los 27 países miembros de la UE para evitar filtraciones.

El ministro para el “brexit” británico, Steve Barclay, afirmó ayer tras reunirse en Bruselas con el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, que existe el objetivo común compartido entre Londres, Dublín y Bruselas por llegar a un nuevo pacto.

“Estamos entrando en los detalles. Los equipos técnicos volveremos a reunirnos la próxima semana”, indicó a la BBC el ministro, que aseguró que todos los agentes implicados están trabajando muy duro para tratar de acercar posiciones.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró este jueves a la cadena Sky News que estaría abierto a retirar la salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda si Londres propone un mecanismo que cumpla la misma función.

“Si los objetivos se cumplen, todos ellos, entonces no necesitamos la salvaguarda”, dijo Juncker, que aseguró no tener ningún “apego emocional” especial con ese mecanismo de seguridad.

Apuesta por un acuerdo

“Podemos llegar a un acuerdo”, insistió Juncker, que aseguró que la UE está haciendo todo lo posible para evitar un “catastrófico” “brexit” no negociado.

Según los plazos establecidos por Bruselas, el Reino Unido abandonará el bloque comunitario automáticamente el 31 de octubre.

El Parlamento británico, sin embargo, ha aprobado una ley que obliga al Gobierno a pedir una extensión de ese plazo si para el 19 de octubre no se ha ratificado un acuerdo de salida, a fin de evitar un “brexit” abrupto, que podría dañar las economías de ambos lados del canal de La Mancha.

Boris Johnson asegura sin embargo que no tiene intención de pedir esa prórroga, y espera firmar un nuevo acuerdo en la cumbre comunitaria del 17 de octubre.

Acuerdan seguir adelante

Los negociadores británicos y de la Unión Europea (UE) acordaron ayer seguir adelante con las conversaciones en busca de un escurridizo acuerdo sobre el “brexit”.

Mensaje de la CE

Tras semanas de exigir a Reino Unido propuestas concretas para salir de su punto muerto, la Comisión Europea indicó que las reuniones se centran en “un primer conjunto de conceptos, principios e ideas que el Reino Unido ha presentado”.

Diálogo

El anuncio se generó tras las conversaciones en Bruselas entre el secretario británico para el Brexit, Stephen Barclay, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, mientras el Reino Unido y la UE luchan por llegar a un acuerdo antes de la fecha de salida de Gran Bretaña, prevista para el 31 de octubre.