Alerta en EE.UU. ante el inicio de la temporada de huracanes

WASHINGTON.— Meteorólogos del gobierno de Estados Unidos advirtieron que la temporada de huracanes de este año podría ser más activa de lo esperado; ahora que se disipó el fenómeno anual de El Niño, que este año fue relativamente débil.

El Centro de Pronósticos del Tiempo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) dijo el jueves que la temporada de huracanes en el Atlántico parece más activa de lo normal; ahora que comienza la fase pico de huracanes.

Los meteorólogos prevén ahora que habrá entre 10 y 17 meteoros con nombre, de los cuales entre cinco y nueve serán huracanes y de ellos entre dos y cuatro serán fuertes.

SEE: The list of 2019 Atlantic tropical cyclone names, as chosen by the @WMO: https://t.co/QkQV4lugRb #ItOnlyTakesOne. #HurricaneOutlook @NWS pic.twitter.com/AxGctcQ64c