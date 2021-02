Alerta Rusia: primer caso de transmisión a humanos de cepa de gripe aviar

Las autoridades rusas alertaron hoy sábado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de detectar el primer caso de transmisión a humanos de la cepa H5N8 de la gripe aviar, según informó la agencia AFP.

El descubrimiento se hizo a raíz de un brote en una granja avícola del sur de Rusia que ocurrió en diciembre pasado.

Científicos del laboratorio Vektor consiguieron aislar el material genético de la cepa de siete trabajadores de esta granja, que se cree que contrajeron el virus por el contacto con las aves de corral, y cuyo contagio no tuvo consecuencias graves para la salud.

