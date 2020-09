Alertan de ameba comecerebros en agua potable; ya mató a un niño

Las autoridades han pedido a ocho ciudades del sureste de Texas no consumir el agua potable.

TEXAS.— Autoridades del estado de Texas, alertaron a la población por la presencia de una peligrosa ameba comecerebros en el suministro de agua en ocho ciudades del sur de EE.UU.

Asimismo, CNN informó que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas pidió a los habitantes no consumir el agua por la presencia de la Naegleria fowleri.

El pasado 8 de septiembre se registró el primer incidente con la ameba comecerebros cuando un niño de Lake Jackson ingresó al hospital pues se cree que la ameba entró a su cuerpo en un chapoteadero.

Aunque también se piensa que el niño pudo ser víctima de la ameba luego de jugar en su casa con una manguera.

Sin embargo, tras un estudio sobre el caso del pequeño, el 25 de septiembre los científicos pudieron determinar la presencia de Naegleria fowleri.

Tras este incidente reportado, el gobernador de Texas emitió un comunicado en el que pidió que eviten consumir el agua en lo que encuentran una solución al problema “lo más pronto posible”.

En el comunicado también se especificaron los lugares en los que no es seguro en consumir agua:

Reminder: A Boil Water Notice is in effect for the City of Lake Jackson.



Boiling the tap water makes it safe for drinking & cooking. For all other uses, citizens are urged to take these precautions.



Additional Info: https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/3NNqUVUwbP