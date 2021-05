Ali Fazeli Monfared, el joven asesinado por su familia por ser gay en Irán

Ali Fazeli Monfared, un joven de 20 años, quería vender su teléfono para salir de Irán, viajar a Turquía y pedir asilo en Europa. Sin embargo, su familia se adelantó a su plan, su medio hermano y dos primos se enteraron de que era homosexual y lo secuestraron y decapitaron.

De acuerdo con la red iraní de lesbianas y personas transgénero 6Rang, Monfared, a quien sus amigos llamaban Alireza, vivía en Ahvaz, en Irán, mientras que su pareja sentimental vive en Turquía y Alireza quería reunirse con él.

Aghil Bayat, un activista LGBTQI, narró la red que el hermanastro de Ali Fazeli abrió una carta de la Oficina de Conscripción donde se eximía al joven del servicio militar obligatorio de dos años debido a su orientación sexual. El servicio militar no es obligatorio para homosexuales ni transexuales en Irán.

Cuando el hermanastro se enteró, planeó el ataque con sus primos, pues consideraban al joven “una deshonra” para la familia.

De acuerdo con diversos medios, lo engañaron diciéndole que su padre quería verlo para obligarlo a subir a un auto. Lo secuestraron y asesinaron brutalmente el pasado 4 de mayo.

Un día más tarde, el propio hermanastro llamó a la madre de Alireza para decirle que podía encontrar el cuerpo de su hijo debajo de una palmera en el pueblo cercano de Borumi. La madre quedó tan afectada por la noticia que tuvieron que hospitalizarla.

La pareja de Alireza informó a la red que los tres hombres ligados al asesinato fueron detenidos. En Irán las relaciones homosexuales están prohibidas y se castigan con la pena de muerte.

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother & cousins for being gay as part of an honour killing.



Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by bigotry in certain families#علیرضا_فاضلی_منفرد pic.twitter.com/LsWBlvSKYX