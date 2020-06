Almacén de Amazon en California se incendió

El edificio es nuevo y supuestamente contaba con protección contra incendios.

CALIFORNIA.— El viernes por la mañana se registró un incendio en un centro de distribución de la empresa multinacional Amazon, de acuerdo con el reporte de las autoridades no hubo lesionados.

También se informó que el almacén era administrado por una compañía distinta a la de Jeff Bezos, en el que se hacían envíos de artículos de gran tamaño.

REDLANDS: #SBCoFD currently ASSISTING @RedlandsFD on a 3rd alarm COMMERCIAL STRUCTURE FIRE at the Amazon Distribution Center, 2k block W Lugonia. 5 engines, 1 truck, and 2 chief officers from county fire assigned. pic.twitter.com/UMmxrU9D1p