Alumno tomaba clases en línea con profesor que había muerto en 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la pandemia de Covid-19 millones de personas en el mundo tuvieron que recurrir a las clases en línea para no detener su formación.

Este esquema virtual no solo es útil para llegar a más personas y acercar a los mejores profesionales, sino para "mantenerlos vivos", como sucedió en una universidad de Canadá.

El medio The Verge compartió la historia de Aaron Ansuini, un estudiante de la Universidad de Concordia que, tres semanas después de haber iniciado su clase en línea sobre historia del arte, buscó en el portal de la universidad información de su profesor para resolver una duda que tenía sobre una de las conferencias que había visto.

Como en la página no logró encontrar el contacto del maestro François-Marc Gagnon, decidió recurrir a Google y apareció un obituario. Al principio, Ansuini pensó que podría ser una coincidencia, pero al buscar más se enteró que el profesor había muerto en marzo de 2019, es decir más de un año antes de que él iniciara el curso. "

Fue extraño y muy aterrador", dijo Ansuini. Y es que, al registrarse para la clase, no recibió ninguna aclaración de que Gagnon había muerto y simplemente se estaban compartiendo sus videos. Si bien la universidad nombró a un profesor diferente como instructor oficial, toda la comunicación por correo electrónico parecía venir de Gagnon. La revelación ha cambiado por completo la experiencia de clase de Ansuini.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT