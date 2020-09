Alzan la voz contra gobierno represor

Tailandia sale a las calles y clama por democracia

BANGKOK (EFE).— Al grito de “Abajo el feudalismo, larga vida al pueblo”, decenas de miles de personas lideradas por estudiantes se manifestaron ayer sábado en Bangkok para pedir más democracia y una reforma de la monarquía, hasta ahora un tema tabú en Tailandia.

La multitudinaria manifestación, que se alargaría hasta hoy, forma parte de la ola de protestas de estudiantes que desde julio se realizan casi a diario para pedir una nueva Constitución, elecciones y reducir el excesivo poder del rey Vajiralongkorn.

“El movimiento político ya existía en Twitter pero no era suficiente y teníamos que salir a la calle a protestar. Aunque no esperamos un cambio inmediato, queremos decir que no estamos contentos con el gobierno”, explicó a EFE Sairoong, una recién licenciada de 23 años que ha participado en tres de estas manifestaciones, que surgieron en los campus de las universidades.

La protesta de este fin de semana ha sido la más concurrida hasta ahora y la mayor que se ha celebrado en Tailandia desde el golpe de Estado de 2014, ya que consiguió congregar entre 20,000 y 100,000 personas, según los datos de la Policía y de los organizadores, respectivamente.

“Es un éxito de participación. Y esto demuestra que nuestras demandas coinciden con lo que la gente quiere”, declaró a EFE durante la manifestación el líder estudiantil Panupong “Mike” Jadnok, uno de los 14 organizadores de esta ola de protestas que han sido detenidos y acusados de sedición, entre otros delitos.

El lugar de la concentración estaba lleno de simbolismo. La protesta comenzó a mediodía en la Universidad de Thammasat, en cuyo campus en octubre de 1976 un centenar de estudiantes fueron linchados y asesinados por los soldados y grupos ultraderechistas.