Amartizaje exitoso: Rover Perseverance lo logró (vídeo)

ESTADOS UNIDOS. El vehículo Mars 2020 Perseverance de la NASA llegó exitosamente a Marte en busca de vida anterior y para tomar muestras y estudiar la geología y clima de ese planeta, una misión que allanará el camino para la exploración humana más allá de la Luna.

Casi 50 años después del primer tropiezo en Marte, la NASA logró su aterrizaje más difícil hasta ahora y así lo celebraron.

TOUCHDOWN: NASA’s Perseverance rover successfully lands on the surface of Mars. Presented by @AdobeDocCloud . https://t.co/IOTdcyTAe9 #CountdowntoMars pic.twitter.com/NkTJ6AJWRu

El rover Perseverance, que fue lanzado el 30 de julio de 2020, buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra. Caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X