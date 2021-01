América Latina sufre peligroso aumento de casos de Covid

Desborde hospitalario

REDACCIÓN INTERNACIONAL (EFE).—. Varios países latinoamericanos están comenzando a registrar preocupantes índices de ocupación hospitalaria en un nuevo capítulo de la lucha regional contra el Covid-19, una enfermedad al alza después de Navidad.

Gran parte de los 37,188,572 positivos del coronavirus SARS-CoV-2 y los 882,431 fallecimientos que se han registrado hasta la fecha en el continente americano según la Organización Mundial de la Salud (OMS) provienen de países donde los sistemas de salud están registrando alarmantes ocupaciones de camas UCI, equiparándose a las que hubo en la primera etapa de la pandemia.

Tal es el caso del estado brasileño de Amazonas, cuyos índices oficiales registran que hay 88.7 % de ocupación en UCI para pacientes de Covid-19, muy por encima del 66.7 % que venía comprobándose en las últimas dos semanas.

Hasta el momento, Amazonas, uno de los estados más grandes de Brasil y fronterizo con Perú, Colombia y Venezuela, confirma 204,900 personas diagnosticadas, de las cuales han muerto 5,414, con una letalidad del 2.6%.

“Hasta el comienzo de diciembre teníamos entre 30 y 50 ingresos diarios por Covid-19, pero ahora hemos registrado 170 ingresos en 24 horas. El número total de ingresados es peor que en los primeros meses del año pasado”, explicó el médico infectólogo de la Fundación de Medicina Tropical de Amazonas, André Patricio.

Entre marzo y abril de 2020 toda la Amazonía brasileña sufrió el enorme impacto de la primera ola de Covid-19, circunstancia que obligó a las autoridades a abrir más espacios para camas UCI ante el desbordamiento evidenciado.

En todo Brasil, el tercer país con mayor cantidad de casos en el mundo, ya se han contabilizado 7,810,400 infecciones de coronavirus y 197,732 decesos.

Alerta roja

Mientras espera la llegada de casi 65.2 millones de vacunas provenientes de los laboratorios Sinopharm, AstraZeneca y el convenio Covax Facility a lo largo del año, Perú registra la alarmante cifra de 97.8 % de ocupación de UCI al reportar 1,305 personas internadas en estado grave por Covid-19.

Las instalaciones UCI, según un informe de la Defensoría del Pueblo, solo llegan en Perú a unas 1,584, por lo que el sistema sanitario se encuentra en alerta roja.

Perú afrontó entre abril y agosto del año pasado un desborde de casos de Covid-19 que superó su capacidad de atención hospitalaria y lo ubicó, en ese momento, como el quinto país con más casos del mundo y el primero en tasa de mortalidad a nivel global.

En cuanto a las vacunas, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, anunció ayer que el gobierno llegó a un acuerdo con Sinopharm y AstraZeneca para la adquisición de 38 y 14 millones de vacunas, respectivamente, un lote de las cuales estará disponible este mes.

Sagasti señaló en una alocución que estas adquisiciones se suman a los 13.2 millones de dosis adquiridos a la coalición Covax Facility, que llegarán al Perú en el tercer trimestre del año.

El acuerdo específicamente con Sinopharm incluye el compromiso de entrega de un lote de un millón de dosis en enero, precisó el jefe de Estado.

Con el anhelo de comenzar un programa de vacunación el próximo 18 de enero, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para gestionar con farmacéuticas la posibilidad de incrementar el suministro de vacunas anticovid-19 para su país.

“Voy a viajar, estoy programando una reunión con los presidentes de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, tal vez, y poder conversar con ellos y solicitarles que haya una mayor cantidad de vacunas, que se entreguen al Ecuador lo más pronto posible”, manifestó el mandatario ecuatoriano.

Según comunicaron Moreno y su ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, las primeras 50,000 dosis de las vacunas llegarán al país el 18 de enero y serán administradas “de forma inmediata” al personal de primera línea como médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios, auxiliares, militares y policías.

La segunda gran entrega se prevé para marzo, y en esa fase las vacunas serán administradas a bomberos, profesores, militares, efectivos de seguridad, personas con enfermedades catastróficas y con discapacidad.

Hasta la fecha, Ecuador, alguna vez uno de los focos mundiales de la pandemia de Covid-19, cuenta 216,083 casos y 14,103 muertes por el patógeno.

El estado de Florida, que hoy sumó 17,783 casos nuevos del SARS-CoV-2, tendrá en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami Gardens, un nuevo centro de vacunación contra el virus, que ya ha infectado a 1,409,906 de sus habitantes y matado a 22,647 de ellos.

El Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins de Miami, operaba ya como centro de pruebas del coronavirus a gran escala y ya estaba en el punto de mira de las autoridades para convertirlo también en lugar de distribución de la vacuna.

En ese enorme complejo deportivo se administrará la vacuna a un mínimo de mil personas al día, según señaló el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis.

Florida es el tercer estado en casos positivos en Estados Unidos por detrás de California y Texas, y es el cuarto en cuanto a cifras fatales, superado por Nueva York y los dos estados ya mencionados.

La nación norteamericana, conmocionada hoy por el asalto al Capitolio en Washington por parte de partidarios del mandatario saliente, Donald Trump, mientras se llevaba al cabo la sesión conjunta para ratificar los votos del Colegio Electoral en las pasadas elecciones presidenciales, lidera las estadísticas mundiales con 21,213,347 casos y 359,784 muertes.

Covid-19 Nuevas cepas

La OMS aseguró ayer que las variaciones del nuevo coronavirus no han de cambiar métodos de prevención.

No impacta en las vacunas

Las nuevas mutaciones del coronavirus que se han detectado en Reino Unido y Sudáfrica no parecen por ahora tener un impacto en las vacunas desarrolladas contra el Covid-19, ni obligan a cambiar las medidas de prevención individuales, señalaron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mayor transmisión

“El incremento de la transmisión con la variante británica parece subir de 1.1 personas por paciente a entre 1.5 y 1.7, eso no es bueno pero no es catastrófico, no indica que esté fuera de control”, explicó la responsable de la célula técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove.