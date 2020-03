18 muertes y 1,128 los casos de coronavirus Covid-19 en Brasil

RÍO DE JANEIRO - El número de casos confirmados de coronavirus en Brasil subió a 1.128 este sábado y el de muertos por la enfermedad a 18, lo que ubica la tasa de mortalidad por la pandemia en el mayor país latinoamericano en el 1,6 % de los infectados, según el último boletín del Ministerio de Salud.

Con 224 nuevas confirmaciones en las últimas 24 horas, el número de casos creció en un 24,78 % frente a los 904 contabilizados hasta el jueves, mientras que, con las 7 nuevas muertes, el número de óbitos saltó en un 63,63 % en relación a las 11 registradas la víspera.

En la rueda de prensa en la que presentó el nuevo boletín, el viceministro de Salud, Joao Gabbardo, explicó que el Gobierno no seguirá divulgando el número de casos sospechosos de coronavirus porque ya no tiene sentido.

"Como ya fue admitida la transmisión local y comunitaria del virus en todo Brasil (ya no es posible rastrear los casos), ahora todos los casos de pacientes con síntomas de la enfermedad pasan a ser considerados sospechosos, por lo que ya no tiene sentido divulgar ese número", afirmó.

"Seguiremos anunciando, como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de muertes y de casos confirmados y la tasa de mortalidad", agregó.

Según el boletín del Ministerio de Salud, la enfermedad ya se ha extendido a 26 de los 27 estados del país tras la confirmación este sábado del primer caso en el estado amazónico de Maranhao. Tan sólo el estado de Roraima, igualmente en la Amazonía, continúa inmune al virus.

Sao Paulo, el estado más poblado y afectado por la enfermedad y cuyo gobernador decretó este sábado una cuarentena de 15 días a partir del martes, ha registrado 459 de los 1.128 casos (el 40,69 % del total) y 15 de las 18 muertes (83,33 %).

Las otras 3 muertes se registraron en Río de Janeiro, el segundo estado más afectado, con 119 casos.

Según los datos del Ministerio, la tasa de mortalidad por la enfermedad en Sao Paulo se ubicó en el 3,3 % y la de Río en el 2,5 %.

Enseguida, como estados más afectados, se ubican Brasilia (100 casos), Ceará (68), Río Grande do Sul (60) y Minas Gerais (38).

Tan sólo en Sao Paulo se registraron seis nuevas muertes este sábado y todas las víctimas tenían más de 60 años y en su mayoría alguna enfermedad preexistente por la que eran tratadas, es decir que estaban entre los considerados grupos de mayor riesgo.

De las 15 muertes en Sao Paulo, 14 fueron registradas en clínicas particulares especializadas en geriatría.

La rápida expansión del coronavirus obligó al Gobierno brasileño a declarar el viernes que el virus es transmitido de forma local y comunitaria en todo el país, es decir que ya no se limita a pacientes que lo contrajeron en el exterior o a sus allegados.

Pese a que tan sólo 5 de los 27 estados brasileños han registrado casos de transmisión comunitaria del coronavirus, el ministerio decidió declarar que la situación se ha extendido a todo el país para facilitar las acciones de combate a la pandemia.

Ello debido a que, según explicó el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, ese estado excepcional permite a las autoridades de todo el país ordenar el aislamiento por al menos 14 días de personas que presenten los síntomas de la enfermedad y aislar a los mayores de 60 años, uno de los grupos de riesgo más vulnerable. EFE

Síguenos en Google Noticias