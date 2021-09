Aerolínea Gol dará servicios con ''auto volador'' a partir de 2025

La aerolínea brasileña Gol firmó un acuerdo para adquirir el "auto volador" de Avolon

SAO PAULO, Brasil.— Este martes se dio a conocer que la aerolínea Gol, la mayor compañía aérea de Brasil, firmó un acuerdo con la empresa irlandesa Avolon, controlada por el grupo chino Tianjin Bohai, para adquirir o arrendar 250 Aeronaves Eléctricas de Despegue y Aterrizaje Vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés).

Today, we announced that we have partnered with @VoeGOLoficial and Grupo Comporte to commercialise an eVTOL ride sharing platform in Brazil. The agreement also includes commitments to purchase or lease up to 250 VA-X4 #eVTOL aircraft. Read more here: https://t.co/hOTath4r0a pic.twitter.com/AKoFtdmY0o