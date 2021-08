Airbnb brindará sin costo alojamiento a 20,000 refugiados afganos

NUEVA YORK, Nueva York. — La compañía de ofertas de alojamientos Airbnb ofreció este martes brindar alojamiento gratuito para 20,000 refugiados afganos en todo el mundo y pidió a los propietarios de las viviendas ofrecer más ayuda.

The displacement and resettlement of Afghan refugees in the US and elsewhere is one of the biggest humanitarian crises of our time. We feel a responsibility to step up.