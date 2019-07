WASHINGTON. — El presidente Donald Trump defendió el lunes los tuits de tinte racial que envió a legisladoras demócratas y expresó: “al que no le guste este país mejor que se vaya”.

Durante el fin de semana, Trump envió tuits refiriéndose a legisladoras de tez morena llamándolas a “regresar de donde vinieron, a esos países estropeados e infestados de crimen”.



El lunes en la Casa Blanca, Trump expresó: “Al que no le guste este país, al que se queja todo el tiempo, mejor que se vaya, mejor que se vaya ahora mismo”.



Los comentarios de Trump fueron considerados como racistas, pero el mandatario aseguró que “a mucha gente le encantó” lo que escribió.



Horas antes, el lunes por la mañana Trump envió más tuits negándose a pedirle perdón a las legisladores y más bien insistiendo en que son ellas las que deben pedirle perdón a él.

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!