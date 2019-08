BUENOS AIRES, Argentina.- Las medidas económicas del presidente Mauricio Macri se toman “tardíamente” y “no tiene sentido que nos reunamos porque no nos vamos a poner de acuerdo”, aseguró Alberto Fernández, candidato por la presidencia de Argentina, quien obtuvo el mejor resultado en las elecciones primarias del domingo pasado.

“No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿qué opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas“, declaró Fernández al portal digital El Destape.

El candidato del Frente de Todos, obtuvo el 47 % de los votos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo.

“Necesitó que dos terceras partes votaran en contra para que se diera cuenta lo que había hecho en la Argentina”, señaló Fernández, y añadió, “lo positivo” es que Macri se dio cuenta de que “ha aniquilado la capacidad de consumo de los argentinos e intenta revivirlo”.

Según Fernández, las medidas de Macri son “por necesidad electoral y no por convicción”.

“El presidente lo que no entiende es que tiene que gobernar, y voy a ayudar a que gobierne. Pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero. Y la verdad no tiene sentido (que dialoguemos), si espera que me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque concibo otro país”, abundó Fernández.

“Si él piensa que lo puedo ayudar, que me diga, pero dice que soy la causa de sus problemas”, recordó Fernández, después de que el mandatario achacara a la oposición peronista la reacción de los mercados en una rueda de prensa ese mismo lunes.

Aún así, Fernández, ex jefe de Gabinete entre 2003 y 2008, declaró que le “encantaría que el presidente hable con todos los sectores para generar un marco más propicio” y el panorama económico y social de Argentina no “se convierta en incertidumbre”.