Alerta en Baton Rouge, Luisiana por presunto tiroteo en un supermercado

Los tiroteos masivos de los últimos días han generado psicosis entre la población de Estados Unidos y, al mismo tiempo, la reacción colectiva causa confusión.

Un reporte sobre un tiroteo en un supermercado de Baton Rouge, Luisiana, llamó la atención de los usuarios de redes sociales y alertó a las autoridades policíacas, que acudieron al lugar de inmediato.

At the Walmart on Burbank Drive, where all available East Baton Rouge Parish Sheriff’s Office units are being sent after reports of shots fired. @WVLANBCLocal33 @wgmbfox44 pic.twitter.com/1vpfRIVT1q