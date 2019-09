Alerta en las Bahamas por el desarrollo de una depresión tropical

Según el reporte de las 13:00 horas (hora del centro de México) del Centro Nacional de Huracanes (NHC), de Miami, Florida, Estados Unidos, una zona de inestabilidad atmosférica se localiza sobre las Bahamas, aún no ha consolidado un desarrollo circular, por el momento sus vientos no son fuertes y no representan peligro.

Las condiciones ambientales son favorables para que se forme una depresión tropical o tormenta tropical en las próximas 48 horas.

El sistema se moverá hacia el noroeste a una velocidad de entre 8 y 16 kilómetros por hora a través del noroeste de las Bahamas, en dirección a la península de Florida.

Se prevé que se podría activar una alerta de tormenta o ciclón tropical el día de mañana para las Bahamas y la península de Florida.

El NHC continuará monitoriando el progreso de la perturbación atmosférica, que traerá lluvias y rachas de vientos para Bahamas a partir del viernes, incluida el área noroeste de Bahamas, afecta por el huracán “Dorian”.

La inestabilidad tiene un 70% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en las próximas 48 horas.- (Pronosticador Ávila/NHC).