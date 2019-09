HOUSTON, Texas. — La tormenta tropical “Imelda” amenazaba con dejar hasta 46 centímetros de lluvia en zonas del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana durante los próximos días.

Jeff Lindner, meteorólogo y director de operativos contra inundaciones para el Distrito de Control de Inundaciones del condado Harris, en Houston, señaló que la principal amenaza de “Imelda” era su potencial de fuertes lluvias e inundaciones.



“Tendremos algunas cosas a nuestro favor. El suelo está seco. Ha estado seco por un rato mientras transcurrió el verano”, comentó Lindner. “Las primeras partes de esta lluvia estarán destinadas a saturar el suelo”.

Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), dijo que en la zona de Houston, junto con algunas partes de la costa de Texas, podría registrarse “precipitaciones considerables” hasta el jueves a medida que la tormenta avanza hacia el norte. Las bandas de lluvia de “Imelda” se alargaban hasta Luisiana.

“Imelda” fue la primera tormenta en ser nombrada que impacta la zona de Houston desde el huracán Harvey, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Harvey arrojó casi 130 centímetros de lluvia en algunas partes de la ciudad en agosto de 2017, lo que ocasionó inundaciones que afectaron más de 150,000 viviendas de la ciudad y causó daños estimados en 125,000 millones de dólares en Texas.

Lindner dijo que aunque hay posibilidades de que estructuras aisladas se inunden en la zona de Houston, las acumulaciones generalizadas de agua ocasionadas por “Imelda” “no parecen ser algo probable hasta este momento”.



Sin embargo, el meteorólogo dijo que los residentes que vivan en zonas propensas a inundaciones deberían estar atentos y tomar algunas precauciones adicionales.



Las autoridades en la zona de Houston preparaban el martes vehículos capaces de circular en zonas inundadas y botes de rescate.



La tormenta, formada el martes, tocó tierra cerca de Freeport, Texas, con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Algunas partes del condado Harris y del vecino condado de Galveston ya habían registrado alrededor de 10 centímetros de lluvia hasta la tarde del martes.

Las clases fuero suspendidas en Galveston.

En Twitter, el alcalde de Houston Sylvester Turner pidió a los residentes “estar alertas y al tanto del clima”.

We are under a flash flood watch until tomorrow at 1pm. Please pay close attention to the weather reports and be very careful driving tonight. The Office of Emergency Management will activate at midnight and remain at an heightened level of readiness until the storm clears. st