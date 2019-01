El senador estadounidense, Marco Rubio, publicó esta mañana en su cuenta de Twitter que más de 60 países, incluido Estados Unidos, han declarado que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela.

El senador republicano por Florida, no ofrece sustentos para su aseveración.

Inmediatamente después señala que le ha pedido al presidente Donald Trump que reconozca a Juan Guaidó como el legítimo presidente de transición de Venezuela, si la Asamblea Nacional del país suramericano invoca el artículo 233 de la Constitución.

Over 60 countries including the U.S. have stated that Maduro is not the legitimate President of #Venezuela.

I have asked @POTUS to recognize @jguaido as the legitimate transitional President of #Venezuela if the National Assembly invokes Article 233 of the constitution.

— Marco Rubio (@marcorubio) 15 de enero de 2019