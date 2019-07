WASHINGTON. – Tarek El Aissami, vicepresidente del Área Económica de Venezuela, fue acusado de narcotráfico internacional por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El ICE incluyó en la lista de fugitivos más buscados a Tarek El Aissami.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt