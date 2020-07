Ambicioso plan de Joe Biden para la recuperación económica de EE.UU.

WASHINGTON. — Este martes, el aspirante a la candidatura presidencial por el partido Demócrata, Joe Biden, presentó un ambicioso plan para la recuperación de la economía de Estados Unidos, con drásticas mejoras en la atención de los ancianos, reducciones de impuestos para los pobres y mayor acceso a la educación preescolar para los niños.

We have to mobilize a 21st century care and early childhood education workforce to deal with the caregiving crisis in our nation. Today, I'm delivering remarks about how we're going to get it done. Tune in: https://t.co/KyRgLogUaw