Amenaza con volver: Trump insinúa que buscará el poder en 2024

WASHINGTON (EFE y AP).— El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó durante una fiesta navideña en la Casa Blanca que volverá a presentarse a la Presidencia en 2024, tras perder las elecciones de noviembre contra Joe Biden, informaron ayer varios medios locales.

El comentario de Trump, grabado el martes en vídeo por una de las asistentes a la fiesta y que circulaba ayer en las redes sociales, supone su señal más clara hasta ahora de que planea buscar un segundo mandato una vez que concluyan los primeros cuatro años en el poder de Biden.

“Han sido cuatro años increíbles (desde que llegué a la Casa Blanca). Estamos tratando de tener otros cuatro años. Si no es posible, les veré dentro de cuatro años”, indicó el mandatario, entre vítores de los asistentes.

Trump se refería así a su frustrada estrategia legal para revertir el resultado de las elecciones y su negativa a reconocer formalmente la victoria de Biden, pero también a los rumores cada vez más fuertes de que competirá por la Casa Blanca en 2024.

Preguntada al respecto durante una rueda de prensa ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se limitó a indicar que la campaña de reelección de Trump aún tiene litigios activos en Wisconsin y Nevada.

”Concentrados”

“De momento estamos concentrados en eso”, afirmó Kayleigh McEnany, a pesar de que ya no hay posibilidades de revertir el resultado de las elecciones, pues Trump necesitaría ganar en varios estados que ya han certificado el triunfo del aspirante demócrata.

Según la cadena NBC News y el diario “The Daily Beast”, Trump está pensando en organizar un acto el mismo día de la investidura de Biden, el 20 de enero de 2021, para promover una posible nueva campaña presidencial en 2024.

También es posible que el magnate haga el anuncio antes de esa fecha, pues ha comentado a sus asesores que quiere revelarlo poco después de que el Colegio Electoral certifique la victoria de Biden el 14 de diciembre, de acuerdo con NBC News.

Una nueva campaña presidencial permitiría a Trump extender y fortalecer su dominio del Partido Republicano, aunque no está claro si otros líderes conservadores con aspiraciones de llegar a la Casa Blanca —como la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, o el propio vicepresidente, Mike Pence— aparcarían sus deseos para dejarle vía libre.

Trump no ha querido aclarar públicamente si asistirá a la investidura de Biden, aunque según la cadena NBC News, no tiene planes de hacerlo.

Ayer, Trump se paró frente a un atril en la Casa Blanca y pronunció una diatriba de 46 minutos en la que arremetió contra la victoria electoral de Biden, esgrimiendo una declaración tergiversada tras otra a fin de respaldar sus afirmaciones infundadas de que él es realmente el ganador de los comicios.

El magnate dijo que su monólogo, difundido exclusivamente por las redes sociales y sin audiencia, es posiblemente “el discurso más importante” de su presidencia. Pero prácticamente fue un reciclaje de la misma letanía de desinformación y acusaciones infundadas de fraude electoral que estuvo haciendo el mes pasado.

El mandatario, que habló desde la Sala Diplomática, mantuvo sus ataques infructuosos contra los comicios incluso en un momento en que un estado tras otro certifican sus resultados electorales y mientras Biden prosigue con la formación de su gabinete en antelación a su investidura del 20 de enero.

Biden recibió una cifra récord de 81 millones de votos por 74 millones de Trump. El demócrata también sumó 306 votos electorales frente a 232 del presidente. La diferencia en el Colegio Electoral es idéntica a la del triunfo de Trump sobre Hillary Clinton hace cuatro años, misma que él describió como “una paliza”.

Trump se adentró en sus acusaciones de que las elecciones estuvieron “amañadas” a pesar de que miembros de su propio gobierno, incluyendo al secretario de Justicia Willam Barr, declararon que no se ha encontrado evidencia de fraude electoral en gran escala. Tribunales de varios de los estados más disputados han desestimado una serie de demandas presentadas a nombre del mandatario.

“Esto no se trata solamente de honrar los votos de los 74 millones de estadounidenses que votaron por mí”, afirmó Trump. “Es acerca de garantizar que los estadounidenses pueden tener fe en esta elección. Y en todos los comicios futuros”.

De hecho, sus acusaciones infundadas están teniendo el efecto opuesto, al socavar la fe de la población en la integridad de las elecciones.

Aproximadamente una hora después de su publicación, el vídeo de Trump había sido reproducido miles de veces en Facebook y había sido compartido por más de 60,000 usuarios. Tanto Facebook como Twitter etiquetaron la publicación del mandatario como conflictiva, y Twitter destacó que las aseveraciones de fraude electoral por parte de Trump están siendo cuestionadas.

Muchas de las afirmaciones del mandatario han sido desmentidas reiteradamente en las últimas semanas.

Su alegato central es: “Esta elección es acerca de un enorme fraude electoral, fraude nunca antes visto”.

De hecho, Christopher Krebs, director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional, expresó su confianza en la integridad de los comicios antes de la jornada electoral del 3 de noviembre. Y posteriormente rechazó acusaciones de que el conteo hubiera quedado manchado por algún fraude.

Trump despidió a Krebs hace unas semanas.

En una entrevista con The Associated Press el martes, Barr dijo que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de fraude electoral en gran escala que pueda cambiar el resultado de las elecciones de 2020.

Wisconsin Contra Donald Trump

El estado de Wisconsin acusó al presidente Donald Trump de “asalto a la democracia”.

Amenaza la democracia

Los intentos de Trump de revocar los resultados electorales de Wisconsin mediante la anulación solamente de los votos de los condados más demócratas del estado constituyen “un asalto a la democracia”, expresaron representantes del gobernador.

Ante el Supremo estatal

Los abogados del gobernador Tony Evers, demócrata, hicieron la apreciación al presentar documentos ante el Tribunal Supremo de Wisconsin .

Condados demócratas

Trump y sus allegados le solicitaron al tribunal descartar más de 221,000 votos en los condados Milwaukee y Dane. El demócrata Joe Biden derrotó a Trump en esos condados por un margen de 2 a 1 y en todo el estado por 20,682 votos.

Solo acepta su triunfo

Trump no ha cuestionado los sufragios de ninguno de los otros condados del estado, la mayoría de los cuales ganó.