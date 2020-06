Apertura optimista en la Bolsa de Valores de Nueva York

NUEVA YORK, Nueva York.- Este viernes, Wall Street abrió con fuertes ganancias de su indicador principal, el Dow Jones de Industriales, que avanzaba un 2.8 % y más de 700 puntos en una apertura marcada por el optimismo tras la publicación de los datos de empleo para el mes de mayo, que reflejan la creación de 2.5 millones de puestos de trabajo y que han sido interpretados como una señal de que la economía de Estados Unidos ya está en fase de recuperación.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se anotaba 733.09 puntos hasta los 27,014.91 enteros, animado por grandes cotizadas como Boeing (10.11%) y Exxon Mobil (7.9 %)

El selectivo S&P 500 se situaba en 3,179.91 puntos y ganaba un 2.15 % ó 66.77 unidades mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que reúne a las principales empresas tecnológicas, subía un 1.44 % ó 138.93 enteros, hasta los 9,754.75, puntos.

La bolsa neoyorquina subía gracias a las últimas estadísticas publicadas por el departamento de Trabajo del gobierno federal que muestran, además de los 2.5 millones de empleos, que la tasa de paro bajó hasta el 13.3% tras situarse en 14.7% en abril.

Esto es bastante menos que el 20 % que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones, que también fallaron en sus previsiones sobre destrucción de empleo, tras calcular la pérdida de 8 millones de puestos de trabajo.

It’s a stupendous number. It’s joyous, let’s call it like it is. The Market was right. It’s stunning! @jimcramer @CNBC