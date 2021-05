EDEN, Texas, EE.UU. — Las autoridades informaron este martes que, una persona atacó y mató a tiros a dos policías que respondieron a una queja por un perro en un pueblo texano.

El sargento Justin Baker, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el sospechoso fue detenido tras el ataque la noche del lunes en Eden, un pueblo de 1,300 habitantes a unos 338 kilómetros de Dallas.

Los dos agentes del condado de Concho y un empleado municipal llegaron a la vivienda poco después de las 8:40 p.m., dijo Baker. Añadió que cuando hablaban con las personas en una casa, “ocurrió un altercado y las cosas escalaron rápidamente a un tiroteo”.

Las autoridades no han revelado detalles del atacante, incluyendo su nombre, edad, sexo o los cargos que enfrenta.

En una declaración, el Departamento de Policía de Lubbock dijo que estaba “desconsolado” al conocer de las muertes y que sus agentes acompañarán los cadáveres a un laboratorio forense en Lubbock más tarde el martes.

Our hearts go out to the family & friends of 2 Concho County Sheriff’s deputies who were killed in the line of duty last night.



This terrible loss is a solemn reminder of the risks our brave law enforcement officers face while protecting our communities. https://t.co/VMAMUGffRR