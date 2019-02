Asesor de Trump amenaza a Maduro con “Guantánamo”

WASHINGTON. (EFE).- John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de que puede acabar en “Guantánamo”, Cuba, donde EE.UU. tiene una prisión para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 de enero de 2019