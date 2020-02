Ataque a balazos deja un muerto y 4 heridos en Connecticut, EE.UU.

HARTFORD, Connecticut, EE.UU. (AP) — Las autoridades informaron este domingo que un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas en una balacera en un club nocturno de Connecticut.

Paul Cicero, teniente de la policía de Hartford, dijo a la prensa local que el fallecido es un hombre de 28 años y los heridos eran dos hombres y dos mujeres.

