Ataque a balazos en Florida deja dos muertos y más de 20 heridos

WASHINGTON. – Autoridades de Florida, EE.UU., confirmaron que dos personas perdieron la vida y al menos 20 resultaron heridas en un tiroteo indiscriminado este domingo fuera de un salón de eventos sociales en la ciudad de Hialeah.

Los disparos se produjeron la madrugada de este domingo en El Mula Banquet Hall al noroeste del condado Miami-Dade, cerca Hialeah, el local estaba arrendado para un concierto, indicó la policía.

Alfredo Ramírez III, jefe de la Policía del condado de Miami-Dade, compartió en su cuenta de la red social Twitter que varios atacantes dispararon de forma indiscriminada contra una multitud de personas. Las autoridades creían que se trataba de un ataque dirigido.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.