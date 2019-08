Aumenta la tensión entre Trump y la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico

WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó de “incompetente” a Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, ante la inminente llegada de la tormenta Dorian, que podría alcanzar la categoría de huracán antes de tocar la isla.

We are tracking closely tropical storm Dorian as it heads, as usual, to Puerto Rico. FEMA and all others are ready, and will do a great job. When they do, let them know it, and give them a big Thank You – Not like last time. That includes from the incompetent Mayor of San Juan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2019

“Estamos siguiendo de cerca a la tormenta tropical Dorian, según se acerca a Puerto Rico, como es habitual. La FEMA (Agencia de Gestión de Emergencias) y todas los demás (agencias) están preparadas y harán un gran trabajo. Cuando lo hagan, háganselo saber y dedíquenles un gran ‘gracias’. No como la última vez”, publicó Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Trump concluyó su mensaje con un ofensivo: “Eso incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan”.

En otro tuit, el mandatario estadounidense aseguró que Puerto Rico es “uno de los lugares más corruptos de la Tierra.”

Puerto Rico is one of the most corrupt places on earth. Their political system is broken and their politicians are either Incompetent or Corrupt. Congress approved Billions of Dollars last time, more than anyplace else has ever gotten, and it is sent to Crooked Pols. No good!…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2019

“Su sistema político está resquebrajado y sus políticos son incompetentes o corruptos“, compartió Trump, antes de concluir el hilo afirmando: “Y por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!”.

….And by the way, I’m the best thing that’s ever happened to Puerto Rico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2019

Trump y Cruz mantienen una relación tensa, en gran medida, por las críticas de Cruz hacia Trump tras el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017.

Este lunes, Carmen Yulín Cruz acusó a Trump de mentir al asegurar que su gobierno destinó 92,000 millones de dólares a Puerto Rico el año pasado para la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María.

Cruz aseguró que a Puerto Rico solo han llegado 40,000 millones, y añadió que eso no significa que se haya desembolsado ese dinero, ya que proviene de la FEMA que es un seguro.



Por otro lado, la alcaldesa de San Juan dijo “que de esos 40,000 millones se han recibido 14,000 millones. Así que el presidente de Estados Unidos vuelve a mentir”.

Cruz es muy crítica con Trump por la respuesta de su Gobierno tras el paso del huracán María por Puerto Rico y por la ayuda prestada, que considera escasa.

La tormenta tropical Dorian pasó el martes por encima de la isla de Santa Lucía y entró en el Caribe con vientos de 85 kilómetros por hora que aumentarán este miércoles mientras se dirige a Puerto Rico y la República Dominicana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).