Aumentan las protestas en Portland contra el racismo y la injusticia social

PORTLAND, Oregon, EE.UU. — La noche del sábado en Oregon, se intensificaron las protestas contra el racismo y la injusticia social en Estados Unidos, algunos manifestantes irrumpieron en un edificio, prendieron fuego e incendiaron varios contenedores de basura.

La Policía municipal informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el incendio en la sede de la Asociación Policial de Portland fue sofocado en poco tiempo. Las autoridades calificaron el asunto de disturbio y comenzaron a despejar los escombros.

Este domingo, a través de un comunicado, la Policía informó que "a medida que la multitud fue dispersada, varias personas fueron arrestadas y la policía pudo extinguir el fuego. La policía de Portland no usó ningún gas CS (lacrimógeno)".

Crowd taking all lanes of MLK in both directions. Sign on the right says “Quanice Hayes was only 17 years old.” Hayes was shot and killed by Portland Police Bureau in 2017. pic.twitter.com/tfsRDoBSee

En las redes sociales se publicaron vídeos y fotografías en las que se observó que los agentes de la Policía lanzaron algún tipo de gases, pero al parecer no se trató de gas lacrimógeno. Unas barreras erigidas por la policía para proteger al tribunal local fueron desmontadas por los manifestantes y convertidas en barricadas, tuiteó la policía.

Añadió que los manifestantes se habían concentrado el sábado a la noche en la sede policial del norte de Portland, vandalizando patrulleros policiales y acosando a oficiales que ingresaban a trabajar. Más tarde, cuando los policías dispersaban a un grupo que se había congregado en la North Interstate Avenue, los alzados les lanzaron piedras y globos llenos de pintura. Algunos de los agentes resultaron heridos.

El presidente Donald Trump hizo algunos señalamientos en contra de los manifestantes y el secretario de seguridad nacional Chad Wolf los tildó de “anarquistas descontrolados”, al visitar la ciudad el jueves.

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal!