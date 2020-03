NUEVA YORK, Nueva York.- El estado de Nueva York decretó este viernes que todos los empleados de servicios no esenciales deberán dejar de acudir a sus puestos y trabajen desde sus hogares con el fin de reducir el ritmo de contagios del coronavirus.

Attention New Yorkers: Non-essential gatherings of individuals of ANY size for ANY reason are cancelled at this time. #StayAtHome #StopTheSpread pic.twitter.com/vH6oniwFW0