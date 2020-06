Auto perseguido por la Patrulla Fronteriza se estrella y mueren 7 personas

EL PASO, Texas, EE.UU. — Las autoridades informaron que, en la madrugada de este jueves, un vehículo que era perseguido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos chocó contra un edificio en la ciudad de El Paso, Texas, causando la muerte de siete personas y tres más resultaron con lesiones.

Tow trucks remove car in wreck that killed 7 on Paisano Dr. in Downtown El Paso while fleeing Border Patrol. pic.twitter.com/kmhl9vx0tR