Avión de Air Canada es desviado hacia Honolulu por una turbulencia

LOS ÁNGELES, California, EE.UU. – Un avión de Air Canada se vio forzado hoy por la mañana a desviarse hacia Honolulu, capital de Hawái, debido a turbulencia, informaron medios locales, los cuales agregaron que decenas de personas resultaron lesionadas en el incidente.

SUDDEN TURBULENCE

Air Canada #AC33 Toronto to Sydney via Vancouver “encountered un-forecasted and sudden turbulence,” and diverted to Honolulu. Air Canada says “preliminary information indicates there are approximately 25 people who have sustained minor injuries.” pic.twitter.com/9hIeQH6yW8