Balacera deja al menos un muerto y once heridos en Brooklyn, Nueva York

NUEVA YORK, Nueva York. – El Departamento de Policía de Nueva York

(NYPD, por sus siglas en inglés) dio a conocer que la noche del sábado se registró un tiroteo en el barrio de Brooklyn con saldo de un muerto y 11 heridos.

Alrededor de las once de la noche ocurrió el ataque en un evento público al aire libre en un parque de la localidad.

Las autoridades aún no han detenido al agresor, que dejó como saldo de su ataque un hombre de 38 años muerto y varias personas más en estado crítico, dijo un vocero del NYPD.

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, dijo que el tiroteo “destró un evento pacífico en el vecindario”.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.