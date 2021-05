Bandera a media asta en Canadá tras hallazgo de cadáveres de niños

TORONTO, Canadá. — El primer ministro canadiense Justin Trudeau ordenó el domingo izar las banderas de todos los edificios federales a media asta en memoria de los más de 200 niños cuyos restos fueron encontrados enterrados en los terrenos de lo que fue alguna vez el internado para niños indígenas más grande de Canadá, una institución que alojaba a los menores tomados de familias aborígenes de toda la nación.

Pour honorer les 215 enfants qui ont perdu la vie à l’ancien pensionnat de Kamloops et les enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés à la maison, les survivants et leurs familles, j’ai demandé la mise en berne des drapeaux de la Tour de la Paix et des immeubles fédéraux.