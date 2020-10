Barron dio positivo en prueba de Covid-19, dice Melania Trump

WASHINGTON.- Este miércoles, Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su hijo Barron dio positivo en pruebas de coronavirus SARS-CoV-2, después de que ella y el mandatario contrajeron la enfermedad Covid-19, pero el joven no tuvo síntomas del padecimiento y desde entonces, en pruebas posteriores ha dado negativo.

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY