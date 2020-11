Biden celebra avances de vacuna contra Covid y llama al uso de cubrebocas

WILMINGTON, Delaware.— Este lunes, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la noticia sobre los avances de una vacuna contra el coronavirus, pero advirtió que los estadounidenses deben ser agresivos con el uso de cubrebocas y el distanciamiento social a medida que las infecciones continúan aumentando en todo el país.

Statement by President-elect Biden on Pfizer's vaccine progress: pic.twitter.com/eOiLZnqO8N

Por su parte, el equipo de transición del demócrata también dio a conocer la lista de expertos que conformarán al grupo encargado de responder al Covid-19.

Mientras Biden anunciaba a su grupo de expertos, Pfizer anunciaba resultados prometedores de una vacuna para el coronavirus.

La compañía, que desarrolló la vacuna junto con la farmacéutica alemana BioNTech, dijo que a finales del mes presentará una solicitud de uso de emergencia ante los reguladores estadounidenses.

“Incluso si eso se logra, y algunos estadounidenses son vacunados a finales de este año, pasarán muchos meses más antes de que haya una vacunación generalizada en este país”, dijo Biden en un comunicado, y señaló que la vacuna no cambia la “realidad urgente” que los estadounidenses tendrán que depender del uso de cubrebocas, el distanciamiento y otras medidas de mitigación en los próximos meses.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!