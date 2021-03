Biden pide al Congreso aprobar medidas para reforzar el control de armas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes al Congreso aprobar “inmediatamente” medidas para reforzar el control de armas en su país.

"Podemos salvar vidas" con el control de armas, dijo Biden en una declaración desde la Casa Blanca sobre el tiroteo registrado ayer lunes en un supermercado de Boulder, Colorado, que dejó diez muertos.

Less than a week after the horrific murders of eight people in Georgia, another American city has been scarred by gun violence. Tune in as I deliver remarks. https://t.co/yU7ReRfFko