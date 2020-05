Biden y Sanders lanzan iniciativa conjunta para unir a los demócratas

WASHINGTON (AP) — Este miércoles, Joe Biden y Bernie Sanders, su principal rival en la lucha por la nominación presidencial demócrata lanzaron una iniciativa conjunta para promover la unidad del partido a partir de un consenso en torno a seis temas prioritarios.

Formaron un equipo encargado de generar ese consenso en el que podría tener un papel prominente Alexandria Ocasio-Cortez, quien trabajará en el grupo que lidiará con el cambio climático y asoma como una posible mediadora entre los progresistas que apoyaron a Sanders y los centristas que respaldaron a Biden.

Se formaron seis comisiones de ocho miembros cada una que se enfocarán en la salud, la inmigración, la educación, una reforma a la justicia penal, el cambio climático y la economía, que ha sufrido un descalabro por la paralización de actividades motivada por el coronavirus.

A lo largo de las votaciones primarias Biden y Sanders expresaron diferencias en torno a una cantidad de temas, sobre todo en relación con la idea de que un sistema manejado por el gobierno debe reemplazar los seguros médicos privados. Biden se resiste a aceptar la propuesta de Sanders de un “Medicare para todos”, como se denomina al seguro médico único que plantea el senador. Medicare es el seguro médico de los jubilados, que Sanders quiere ampliar.

La propuesta de Biden en este terreno combina una opción pública y también otras privadas.

El exvicepresidente, quien tiene virtualmente asegurada la nominación, ha hecho algunas concesiones y adoptado políticas que promueve el sector liberal del Partido Demócrata, consciente de que necesita esos votos para llegar a la presidencia. Aceptó, por ejemplo, ampliar los criterios para recibir Medicare, cancelar las deudas estudiantiles de millones de personas y reformar el sistema que rige las bancarrotas, todas estas iniciativas que favorecen Sanders y Elizabeth Warren, otra exponente del ala liberal del partido.

A united party is key to winning the White House this November. The work of the task forces will be essential to identifying ways to build on our progress and not simply turn the clock back to a time before Donald Trump — but transform our country. https://t.co/Ps5dztgjrX