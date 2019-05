Bill de Blasio es “el peor alcalde” de Estados Unidos, dice Trump

WASHINGTON. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Bill de Blasio, quien anunció este jueves con un vídeo en YouTube que se presenta a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, por su gestión en Nueva York es el peor alcalde del país.

The Dems are getting another beauty to join their group. Bill de Blasio of NYC, considered the worst mayor in the U.S., will supposedly be making an announcement for president today. He is a JOKE, but if you like high taxes & crime, he’s your man. NYC HATES HIM!

“Los demócratas están obteniendo otra belleza para unirse a su grupo. Bill de Blasio de Nueva York, considerado el peor alcalde de EE.UU., supuestamente hará un anuncio para la Presidencia hoy“, dijo Trump en Twitter horas después del anuncio de De Blasio.



El mandatario consideró que De Blasio es “una broma” y señaló que los ciudadanos de Nueva York “odian” a su alcalde, cargo que ha ocupado desde 2014.



“Pero si te gustan los impuestos altos y el crimen, él es tu hombre“, advirtió el presidente, también de origen neoyorquino.

Rather than do a PR stunt “run” for President (we all know it’s going nowhere) maybe @NYCMayor should clean up his backyard first. This video from this morning should tell you all you need to know about his “leadership.” What a clown show!!! pic.twitter.com/E9kTUQXfTR